Incêndio destrói panificadora de Uberaba

O incêndio se iniciou em mangueiras de botijões de gás (foto: 8º BBM/Divulgação) Um incêndio destruiu grande parte da cozinha de uma panificadora do município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde desta segunda-feira (28/11). O estabelecimento fica no bairro Santa Maria. Não houve vítimas.

De acordo com os militares, o fogo foi gerado nas mangueiras dos botijões de gás e quase se espalhou para outras dependências da loja.





No momento em que os bombeiros chegaram ao local, o incêndio estava concentrado em três botijões, cujas válvulas de segurança estavam rompidas. As labaredas já ultrapassavam dois metros de altura e haviam se propagado por debaixo de um armário.



Para controlar as chamas, a equipe utilizou cerca de 1.500 litros d'água. Durante os trabalhos de rescaldo, os agentes constataram que a padaria armazenava os botijões em condições precárias, o que pode ter levado a um superaquecimento das mangueiras e consequente rompimento das válvulas de segurança.