Santa Casa anuncia reabertura de 50 leitos após incêndio de junho

Além de entregar novamente os leitos para a sociedade, o objetivo do evento é dar um retorno sobre os recursos utilizados na reforma após o incêndio (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Após quase cinco meses do incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte – que deixou três mortos e 25 funcionários internados –, a unidade informou nesta sexta-feira (18/11) a reabertura oficial dos 50 leitos danificados pelo incidente em 27 de junho.





Segundo a Santa Casa, a cerimônia terá a presença do provedor do hospital, Roberto Otto Augusto de Lima, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, bem como de diretores, conselheiros, empresas apoiadoras e outras autoridades.

Além de entregar novamente os leitos para a sociedade, o objetivo do evento é dar um retorno sobre os recursos utilizados na reforma após o incêndio.

Em setembro, a assessoria da unidade hospitalar disse que a desativação dos 50 leitos do CTI no 10º andar – local destruído pelas chamas – causou um forte impacto no Sistema Único de Saúde (SUS) , já que a Santa Casa é o maior hospital filantrópico da rede no estado, além de realizar mais de 43 mil internações e mais de 11 mil cirurgias por ano.

Para tentar levantar todos os recursos necessários, a Santa Casa da capital mineira tentou levantar R$ 5,4 milhões por meio de doações. No entanto, a reforma começou no início de outubro, tendo atingido apenas 41% da meta.

“Sofremos um grande impacto com o incêndio, principalmente porque, com 50 leitos de terapia intensiva a menos, deixamos de atender pacientes de todo o estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, fomos bastante resilientes e, já nos primeiros dias, começamos a trabalhar para que tudo voltasse ao normal o mais rápido possível. Por isso, queremos agradecer e celebrar essa vitória com quem fez parte dela”, destacou o provedor da Santa Casa, Roberto Otto.

O incêndio

Em 27 de junho, três pessoas perderam a vida no incêndio que atingiu a Santa Casa : Cezar Freitas de Jesus, de 51 anos; Otávio Jordany Melo Rezende, de 23 anos; e uma vítima que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal no dia seguinte e foram reconhecidos por familiares.

Havia 931 pacientes internados na Santa Casa quando as chamas se alastraram, sendo que 50 deles estavam no 10º andar – local atingido pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram com uma pequena explosão em um dos equipamentos da unidade hospitalar. Além das mortes, 25 funcionários foram internados na ocasião.