Incêndio na Santa Casa de BH é o terceiro nos últimos dez anos

Santa casa de BH já foi atingida por outros incêndios (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, Região Centro-Sul da cidade, na noite dessa segunda-feira (27/6), assustou pacientes e funcionários do hospital. Mas esse não foi o primeiro. Nos últimos 10 anos, outras duas vezes as chamas tomaram conta do prédio: 2012 e 2016. Apesar disso, esta foi a primeira vez em que houve vítimas.









Assim que o fogo iniciou, foi feita a evacuação do prédio e vários pacientes tiveram que abandonar os tratamentos. Durante a transferência das pessoas para outras unidades de pronto atendimento ou outras alas do hospital, três mortes foram confirmadas

Além disso, 25 funcionários foram internados e dois estão em estado grave, no Centro de Terapia Intensivo (CTI). Todos eles atuaram na transferência dos pacientes internados no andar na hora do incêndio e inalaram fumaça.

Relembre outros incêndios na Santa Casa:

2016

Em 2016, as chamas atingiram grandes proporções em um dos 13 anexos do prédio . No local, funcionava a engenharia clínica, manutenção de aparelhos e o Centro de Estudos do hospital. Na época, o fogo estava próximo à entrada pela Rua Piauí, onde funciona o estacionamento do hospital. A preocupação dos bombeiros era que o fogo chegasse ao almoxarifado, no subsolo do prédio atingido, onde haviam vários cilindros de oxigênio.





Apesar das chamas terem tomado grandes proporções, não houve vítimas. No entanto, a fumaça atingiu o prédio principal e pacientes se desesperaram com a situação e foram tranquilizados pelos funcionários.





Na época, o fogo causou prejuízo de pelo menos R$ 1 milhão, segundo a diretoria da Santa Casa. O valor era referente a 12 respiradores destruídos após o incidente. Do mesmo modo, vários equipamentos que estavam em manutenção, arquivos e prontuários se perderam nas chamas.





2012

Na tarde de 5 de dezembro de 2012, funcionários e pacientes também ficaram assustados com um princípio de incêndio no fosso do elevador de roupas sujas do prédio principal. Na ocasião, funcionários se mobilizaram para controlar o fogo, que assustou quem passava pela Avenida Francisco Sales.





A fumaça saía pela janela do subsolo e várias pessoas telefonaram para o Corpo de Bombeiros, que mandou uma grande equipe ao local. A brigada do próprio hospital conseguiu debelar as chamas, mas os militares perceberam falhas na segurança da unidade e anunciaram uma vistoria para avaliar a estrutura.