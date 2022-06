Incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul, deixa mortos e funcionários feridos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo prestou condolências às famílias das vítimas do incêndio que atingiu a ala B do décimo andar da Santa Casa, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (27/6).

Em nota, nesta terça (28/6), Dom Walmor também agradeceu os profissionais de saúde e bombeiros e fez um apelo às autoridades políticas."Neste ano eleitoral, que seja prioridade dos candidatos o cuidado com o Sistema Único de Saúde (SUS)", disse.

Leia também: Kalil sobre incêndio: 'A Santa Casa é a vida dessa cidade'

Confira a nota na íntegra:



"A heroica atitude de colaboradores da Santa Casa, ao arriscarem as suas vidas para salvar pacientes do incêndio que destruiu um andar da instituição, traduz o fraterno e solidário coração daqueles que, reconhecendo a dignidade humana, não medem esforços para defender a vida.



A coragem e a dedicação desses colaboradores são pilares que conformam a identidade da Santa Casa, hospital filantrópico, com a sua vocação para acolher enfermos, especialmente os mais pobres. Por isso mesmo, entristece-nos ainda mais a tragédia que vitimou pacientes, com a consequente morte de duas pessoas, feriu colaboradores, além de impactar uma infraestrutura a serviço do bem, da vida.





Neste ano eleitoral, seja prioridade dos candidatos o cuidado com o Sistema Único de Saúde (SUS), contemplando investimentos essenciais aos hospitais vocacionados a acolher os pobres, a exemplo da Santa Casa.





Uno-me em solidariedade às famílias das vítimas, aos colaboradores da instituição, suplicando a Deus que cubra com a sua misericórdia cada um e cada uma dos nossos irmãos e irmãs."