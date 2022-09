Santa Casa de BH: R$ 10 milhões em recursos podem chegar só em 2024

Interior da Santa Casa de BH fotografado em 30 de junho deste ano (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O incêndio que atingiu o 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte, no fim de junho deste ano, deixou sequelas para o atendimento à população com o fechamento de 50 leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI). Três pacientes morreram. Parte dos obstáculos impostos pelas chamas que destruíram o espaço poderá ser solucionada com o repasse de R$ 10 milhões à unidade de saúde. Porém, em meio à burocracia, o recurso só deve chegar, de fato, em 2024.O repasse do valor foi anunciando pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao visitar a Santa Casa da capital mineira em 1º de julho. Conforme a assessoria do hospital, “os recursos, no entanto, só poderão ser utilizados na aquisição de equipamentos e, para acessá-los, o hospital deve realizar alguns trâmites burocráticos, como detalhamento e cadastramento das propostas condicionadas aos itens que constem no Sistema de Gerenciamento de Equipamentos Médicos (SIGEM), do Governo Federal”.Levando em consideração um processo licitatório para aquisição dos bens, a expectativa é de que o Ministério da Saúde analise a liberação do montante, o que pode acontecer em até 18 meses. “Os nossos pacientes não podem esperar. Por isso, criamos a campanha de financiamento coletivo, para devolver aos mineiros os 50 leitos de CTI, ainda melhores do que eram”, explica Roberto Otto, provedor do Grupo Santa Casa BH.Segundo a assessoria do grupo, a desativação dos 50 leitos do CTI causou um forte impacto no Sistema Único de Saúde (SUS), já que a Santa Casa é o maior hospital filantrópico da rede no estado, além de realizar mais de 43 mil internações e mais de 11 mil cirurgias por ano.“Em média, 200 pacientes deixam de ser atendidos por mês. Além da diminuição das internações, o número de cirurgias também é afetado, pois o hospital fica com menos leitos de CTI para acolher pacientes que passam pelo bloco cirúrgico. Para reduzir o impacto e possibilitar que mais pacientes sejam atendidos, no dia 28 de julho, a Santa Casa BH reabriu, provisoriamente, 10 leitos de CTI, na ala C do 10º andar”.