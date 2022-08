Incêndio Santa Casa: campanha arrecada só 30% da meta para reforma

Segundo a Santa Casa BH, com os leitos de CTI do 10º andar desativados, mais de 200 pacientes estão deixando de ser atendidos por mês (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Depois de 30 dias, a campanha “Santa Causa”, que busca arrecadar dinheiro para reformar o Centro de Terapia Intensivo (CTI) do Hospital Santa Casa, localizado na Região Hospitalar de Belo Horizonte, alcançou menos de 30% da meta esperada. Para conseguir reativar os 50 leitos perdidos no incêndio, serão necessários R$ 5,4 milhões. O prazo das doações está previsto para encerrar em 15 dias.





Segundo a Santa Casa BH, com os leitos de CTI do 10º andar desativados, mais de 200 pacientes estão deixando de ser atendidos por mês. O incêndio, deflagrado no final do mês de junho, causou diversas perdas, como equipamentos, cabeamentos elétricos, objetos mobiliários, além da própria estrutura.









O investimento será destinado a três áreas, sendo que R$ 455 mil serão dedicados à obra de recuperação e vitalização, R$ 722,3 mil serão para o sistema de climatização e R$ 4,2 mil para equipamentos e mobiliário.

Como ajudar?

A campanha “Santa Causa” pode ser acessada pela plataforma Benfeitoria . Além de doar pelo site, com valor mínimo de R$ 10, os interessados poderão também ajudar, com qualquer quantia, por meio do PIX, no comando “Doar por PIX rápido”.





Para fazer a doação pela plataforma, basta clicar no “Apoiar”. Depois, basta selecionar ou digitar o valor pretendido e adicionar algumas informações pessoais. A forma de pagamento poderá ser boleto bancário, cartão de crédito ou PIX.





Relembre o caso

O incêndio na Santa Casa BH assustou pacientes, acompanhantes e profissionais, na noite do dia 27 de junho. Conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMG), as chamas teriam iniciado na saída de oxigênio do 10º andar do prédio, onde funciona o CTI.





Ao todo, 931 pacientes estavam no hospital público quando o incêndio alastrou, sendo que 50 deles estavam no andar que foi atigindo. Conforme João Costa, diretor jurídico, de governança e planejamento do hospital, 21 pacientes foram transferidos na ocasião para os hospitais João XVIII e São Lucas, e 29 foram remanejados dentro da Santa Casa. Três pacientes morreram.