Santa Casa cria ação de financiamento para reforma do CTI

O recurso será investido nas obras de recuperação e revitalização, no sistema de climatização, equipamentos e mobiliários do andar. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Santa Casa De Belo Horizonte está promovendo uma ação de financiamento para arrecadar R$ 5,4 milhões para a reforma do CTI, que foi atingido por um incêndio no dia 27 de junho de 2022.

A 'Santa Causa' será lançada no dia 3 de agosto, às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O recurso será investido nas obras de recuperação e revitalização, no sistema de climatização, equipamentos e mobiliários do andar.

O 10º andar da Santa Casa BH foi atingido por um incêndio, que resultou na desativação de 50 leitos de terapia intensiva, sendo que alguns foram totalmente destruídos pelo fogo.

Roberto Otto Augusto de Lima, provedor da Santa Casa, argumenta que por mais que o incêndio tenha sido rapidamente controlado, a fumaça se espalhou pelo local.

Toda a fumaça causou grande desespero em funcionários e pacientes, que quebraram janelas na tentativa de fazer o ar circular.

“Com isso, praticamente todo o andar ficou danificado, inviabilizando, inclusive, os leitos mais distantes do foco do incêndio. A instituição, desde o incêndio, vem disponibilizando provisoriamente algumas unidades de terapia intensiva”, explica.

“A Santa Casa BH é o hospital com o maior número de leitos de terapia intensiva de Minas Gerais. Com quase 50 leitos a menos, estamos deixando de atender mais de 200 pessoas por mês. Devolver o que foi perdido para os mineiros, de uma forma ainda melhor, é uma causa urgente. Estamos correndo contra o tempo, por isso contamos com a solidariedade de todos nesse momento”, finaliza Roberto Otto.

Ações heróicas

Para ilustrar a campanha da Santa Causa, o hospital escolheu pessoas que estavam participando ativamente da retirada e cuidado dos pacientes no dia do incêndio, os chamados "hérois reais".

Uma dessas heroínas é a enfermeira Mayara Resende. “Naquela noite, fomos incansáveis na luta pela vida de cada um dos nossos pacientes”, conta. Além dela, mais cinco profissionais são personagens da campanha, representando outros milhares de colaboradores que, direta ou indiretamente, atuaram no incêndio.

Ministro da Saúde

Quatro dias após o incêndio, no dia 01 de julho, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga visitou a Santa Casa e liberou o orçamento de R$ 10 milhões para a reforma do CTI.

Porém, o processo de aprovação para que a verba seja liberada é muito burocrático e demorado, a previsão é de pelo menos 18 meses. Ademais, o dinheiro só poderá ser usado para compra e substituição de equipamentos, mas o incêndio causou outros danos estruturais também.

“A reabertura do CTI exige pressa, por isso estamos lançando essa ação, com o apoio solidário do Minas Tênis Clube e do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. A verba do Ministério da Saúde será extremamente bem-vinda e servirá para cobrir parte dos investimentos necessários em equipamentos do hospital”, finaliza Roberto Otto.

SERVIÇO

Lançamento “Santa Causa” – Campanha de Financiamento Coletivo para a reabertura do CTI da Santa Casa BH atingido pelo incêndio.

Quando: 3 de agosto, às 19h;

Onde: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas - R. da Bahia, 2244 - Lourdes, Belo Horizonte – MG.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira