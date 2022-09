Santa Casa BH promove show com humorista Kayete para arrecadar recursos

Campanha busca solução imediata para a liberação dos leitos desativados após incêndio (foto: Kayete/Divulgação)

Dinheiro do Ministério da Saúde

Como ajudar?

Pouco mais de dois meses após o incêndio que destruiu leitos da Santa Casa de BH, o hospital ainda busca recursos para reconstruir o Centro de Terapia Intensiva (CTI). Para ajudar nessa missão, a humorista Kayete promove, na próxima segunda-feira (12/9), um show beneficente em prol da reforma do espaço.A renda do show "Sofá da Kayete", que já é um projeto feito há muitos anos pela madrinha artística da Santa Casa, será totalmente revertida para a campanha de financiamento coletivo. Até o momento, o hospital arrecadou pouco mais de R$ 1,5 milhão, o que corresponde a 30% da meta.Segundo a instituição, Kayete irá comandar um show super divertido e alto astral inspirado no sofá da saudosa Hebe Camargo. Ela terá uma série de convidados especiais, tais como o estilista Ronaldo Fraga e o humorista Carlos Nunes. A apresentação acontece às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec. Os ingressos estão disponíveis no site A campanha representa uma solução imediata para a liberação dos leitos. A Santa Casa espera R$ 5,4 milhões para a reforma. O investimento será destinado a três áreas, sendo que R$ 455 mil serão dedicados à obra de recuperação e vitalização, R$ 722,3 mil serão para o sistema de climatização e R$ 4,2 mil para equipamentos e mobiliário."Devolveremos um CTI melhor do que já era, por isso, contamos muito com todos neste momento de retomada", reforça o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto. Segundo a instituição, mais de 200 pacientes eram atendidos por mês no setor desativado.No dia 1° de julho, quatro dias depois do incêndio, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou a Santa Casa BH e anunciou a liberação de R$ 10 milhões para reforma do CTI. Porém, segundo o hospital da capital mineira, existe uma burocracia para aprovação do Governo Federal, o que pode demorar entre 12 e 18 meses.Além disso, "o dinheiro só poderá ser utilizado na aquisição e substituição de equipamentos". "Existe uma plataforma, onde estão cadastrados os equipamentos e os R$ 10 milhões foram liberados para adquiri-los. Assim, a Santa Casa BH entra nessa plataforma e faz o pregão para a aquisição deles. Como já tem os valores pré-definidos, com a inflação, pode ser que nem conseguiremos alguns equipamentos", afirmou a Assessoria da Santa Casa BH aoA campanha "Santa Causa" pode ser acessada pela plataforma Benfeitoria . Além de doar pelo site, com valor mínimo de R$ 10, os interessados poderão também ajudar, com qualquer quantia, por meio do Pix, no comando "Doar por Pix rápido". Para fazer a doação pela plataforma, basta clicar no "Apoiar".Depois, basta selecionar ou digitar o valor pretendido e adicionar algumas informações pessoais. A forma de pagamento poderá ser boleto bancário, cartão de crédito ou Pix.