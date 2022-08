Santa Casa de Piumhi fecha CTI por falta de verbas do Estado

Crise na Santa Casa de Piumhi fez direção fechar o CTI por 90 dias ou para sempre, se não houver recursos do estado (foto: SCMP/Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Piumhi fechou na quarta-feira (17/8) os atendimentos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) por 90 dias. O motivo é a crise financeira. O hospital não consegue manter as atividades da unidade só com os recursos do Estado. “Não é de agora nem é uma decisão fácil. Desde o ano passado já protocolamos no Estado pedido de medidas de revisão contratual dos recursos, porém, até o momento sem solução” disse o diretor-executivo adjunto, Wilson Goulart Estêvão.



Segundo ele, o CTI recebe até R$ 177 mil por mês do Estado, desde que cumpra as metas, para a sua manutenção. Somente com a folha de pagamento são gastos quase R$ 200 mil. Fora os equipamentos e medicamentos, que subiram de preço com a pandemia.



“Antes da pandemia, os materiais e medicamentos ficavam em torno de R$ 100 mil por mês, agora, em torno de R$ 500 mil. Subiu tudo assustadoramente” explicou Wilson.



“Não é uma questão de gestão, é falta de recursos do governo do Estado de Minas Gerais”, explicou José Soares de Melo, provedor da Instituição.



A Santa Casa de Piumhi já precisou contrair um empréstimo de R$ 2 milhões este ano. “Pode parecer muito dinheiro, mas para pessoa física, não em se tratando de saúde”, pontuou Wilson. O Estado deve mais de R$ 3 milhões para a Santa Casa de Piumhi. Ele explicou que, em julho, os prefeitos se uniram para tentar sensibilizar o secretário de Saúde, sem sucesso até agora.



A Santa Casa deveria receber mais de R$ 600 mil do SUS pelo faturamento de internações só pelo contratualizado, mas recebe R$ 334 mil. A tabela do SUS não é atualizada desde 1994, enquanto o salário mínimo recebeu aumento de mais 1.500%, a inflação foi de 600% e a tabela do SUS aumentou em torno de 90%. “A conta não fecha”, diz Wilson.



Hoje, o CTI está com cinco pacientes internados, que vão receber todo o tratamento necessário que a unidade já disponibilizava, porém novas internações não serão admitidas. A direção está estudando remanejamento de pessoal para que ocorra o mínimo de cortes possível.



“Os pacientes que necessitarem de Terapia Intensiva serão cadastrados na rede do SUS e aguardarão no Pronto Atendimento a vaga para serem transferidos”, explica o diretor técnico André Luís Castro.



A Santa Casa de Piumhi solicita o apoio da comunidade dos 7 municípios que atende com doações e também participando do Projeto Irmão Amigo, onde quem se torna um Irmão Amigo com as doações consegue benefícios. Para ajudar no Irmão Amigo é só ligar para o telefone: 37-3371-9520 ou pelo Whatsapp: 37-9-8851-2820.

Resposta, na íntegra, da Secretaria de Estado de Saúde "A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que recebeu ofício da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi relatando sobre as dificuldades financeiras da instituição e acordando o envio de uma equipe técnica desta pasta para avaliar, em conjunto, sobre os serviços prestados atualmente. Sobre os repasses financeiros dos programas de incentivo desta secretaria, ressalta-se que não há pendencias de pagamento do Pro-Hosp Incentivo (programa encerrado) e Valora Minas para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.

A SES-MG pagou este ano à Santa Casa de Piumhi o valor de R$ 6.022.582,58, somando-se os repasses pagos dentro do Valora Minas a outros programas e ações.

Abaixo os valores repassados da competência 2022 referentes ao programa Valora Minas: *Programa Valora Minas

Módulo Valor em Saúde

1ª parcela quadrimestral: R$ 673.808,09, pagos em 24/02/2022 2ª parcela quadrimestral: R$ 673.808,09, pagos em 13/05/2022

Módulo Recomposição

1ª parcela quadrimestral: R$ 356.972,70, pagos em 08/03/2022 2ª parcela quadrimestral: R$ 356.972,70, pagos em 17/05/2022 A previsão de solicitação de pagamento da 3ª parcela quadrimestral/2022 do programa é setembro/2022.

Além disso, o Fundo Municipal de Saúde de Piumhi deverá receber um valor de R$ 1.740.000,00 referente ao programa Rede Resposta, que está inscrito em restos a pagar. A Santa Casa de Misericórdia de Piumhi será a instituição beneficiária desses recursos. Também há um valor específico de R$ 274.052,05 inscritos em restos a pagar processado. Nesse caso, a instituição é credora direta desses valores. A SES-MG destaca ainda que os valores inscritos em restos a pagar, até o ano de 2020, estão incluídos no acordo da Associação Mineira de Municípios (AMM) e que segue o cronograma de pagamentos previsto nessa pactuação, a ser iniciado em outubro de 2022.

Em relação aos pacientes que necessitem de transferência de leitos de UTI, esse acesso ocorre por meio do Sistema SUSFACIL, como é de rotina no SUS, em Minas Gerais. Não há, contudo, como determinar de maneira prévia para qual município o paciente pode vir a ser encaminhado, uma vez que a regulação das internações ocorre conforme a demanda e oferta de vagas no momento da solicitação."