Incêndio destrói caminhão betoneira e garagem de usina de concreto

Incêndio destruiu também parte da garagem da usina de concreto (foto: 8º BBM/Divulgação) Uma equipe do 8º Batalhão Bombeiros Militar (BBM) teve trabalho para conter um incêndio em um caminhão betoneira estacionado em garagem de uma usina de concreto, localizada no Distrito Industrial de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Não houve vítimas.

Antes do início do combate às chamas, os bombeiros precisaram arrombar o portão de entrada da garagem.

No registro da ocorrência do 8º BBM consta também que o imóvel, onde ocorreu o incêndio, estava com as medidas de prevenção de combate a incêndio e o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) válidos.