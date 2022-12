Incêndio atinge loja inaugurada há menos de uma semana em Sete Lagoas

Incêndio destruiu loja de roupas em Sete Lagoas (foto: Reprodução/Instagram)

Um incêndio de grande proporção atingiu uma loja inaugurada há menos de uma semana, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 22h30 de quarta-feira (30/11). Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.As chamas foram combatidas totalmente e não atingiram nenhum imóvel próximo. Os militares tiveram que forçar as portas e gastaram cerca de 10 mil litros de água para controlar o fogo. A ação durou quase duas horas.O prejuízo ainda não foi contabilizado pelo proprietário do comércio, mas praticamente todos os produtos foram danificados. O estabelecimento especializado em vestuários e peças de couro havia sido inaugurado no dia 26 de novembro.Interditado devido a um risco de queda do telhado, o imóvel passará por uma avaliação estrutural da Defesa Civil. Já as causas do incêndio serão apuradas pelo Corpo de Bombeiros.