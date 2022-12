Greve de pilotos: sindicato afirma que voos não serão cancelados

Aeroporto de Confins, na Grande BH (foto: Divulgação)

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) afirmou que a greve da categoria está confirmada para esta segunda-feira (19/12), entre 6h e 8h, e que poderá se repetir por prazo indeterminado. Serão atrasadas as decolagens de voos de alguns dos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. No entanto, o SNA afirmou que nenhum voo será cancelado e todas as viagens serão realizadas.