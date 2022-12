Grande BH tem 26 cidades em risco para alagamentos. Saiba quais

Rio das Velhas, cuja cheia já provocou estragos em várias cidades da Região Metropolitana de BH no início do ano, é um dos focos de atenção do levantamento da ANA (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 11/1/22)



Com a previsão de chuvas intensas na Região Metropolitana de Belo Horizonte até o fim do ano e o risco de que a temporada traga mais dor e prejuízos, a reportagem do Estado de Minas usou dados de modelos do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e da Agência Nacional de Águas (ANA) para identificar os pontos mais vulneráveis da Grande BH,





Pelo mapeamento da ANA, o maior aglomerado populacional de Minas concentra 44 trechos de rios, ribeirões e córregos com alta frequência de inundações, abrangendo 26 dos 34 municípios da região metropolitana, incluindo a capital. (Veja o mapa.) As habitações e vias mais próximas ao Rio das Velhas são as mais castigadas pela repetição de alagamentos e enchentes em trechos em nove municípios: Baldim, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima, Sabará e Santa Luzia.





Em seguida, o Ribeirão da Mata, afluente do Velhas, inunda com alta frequência em seis municípios: Capim Branco, Confins, Matozinhos, Pedro Leopoldo, São José da Lapa e Vespasiano. Já o Rio Paraopeba tem altos registros em quatro cidades: Brumadinho, Esmeraldas, Florestal e Juatuba, segundo a ANA.

Nova Lima, na Grande BH, onde transbordamento de barragem de rejeitos em janeiro atingiu cursos d%u2019água e interditou a BR-040, é uma das cidades que somam maior número de áreas de risco (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 8/1/22)



O CPRM também identifica em seu mapeamento duas áreas do Rio das Velhas como as mais críticas para inundações, no trecho entre Nova Lima e Sabará. Em Nova Lima, as comunidades de Honório Bicalho e de Santa Rita estão mais expostas, somando cerca de 350 edificações e 1.750 pessoas. Como um todo, das áreas urbanas ou edificadas do município, 1,8% se encontram em pontos de alto risco de inundações, 1,4% em médio risco e 3,6% em locais de baixo risco.











Em Sabará, a proximidade das estruturas urbanas e moradias com áreas que podem ser atingidas por alagamentos, inundações e enxurradas é ainda maior. Os piores setores foram identificados próximo ao Rio das Velhas, nos bairros Vila Real, Catita, Caieiras, Centro e Rosário, e no Rio Sabará, no Centro, somando cerca de 460 edificações e 2.300 pessoas. Sabará tem 4,1% de área urbana ou edificada em espaços de alta probabilidade de inundação, 3,6% em médio grau e 7,7% nos espaços considerados de baixo risco.

Entre a inundação e o deslizamento

Se a elevação do nível dos rios atormenta as populações das partes mais baixas da capital e da Grande BH, a instabilidade de morros e terrenos mais altos enfrenta o fantasma do risco de deslizamentos, devido ao encharcamento do solo. Os municípios de Nova Lima, Sabará e Ibirité são apontados pelo mapeamento do Serviço Geológico do Brasil como tendo mais áreas de risco geológico na Grande BH.Um dos que mais somam áreas em risco é Nova Lima. O Plano de Contingência Municipal feito em 2022 pela prefeitura, Defesa Civil estadual e a Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda. mostra que dos 24.203 domicílios, 18.393 (76%) se encontram em áreas com algum nível de risco geológico, de inundações, de influência de barragens ou ferroviários, somando 73.672 (77%) do total de 96.157 habitantes considerados no estudo. Ao todo, Nova Lima tem 71 regiões de bairros e comunidades em áreas de risco, sendo que 32 em ameaça muito alta, três em risco alto, seis no patamar médio e 30 muito baixas. Segundo o CPRM, há alta suscetibilidade a deslizamentos e escorregamentos em 6,7% da área urbana nova-limense, 7,8% em médio risco e 85,5% em baixo risco.





Sabará tem a segunda maior concentração de áreas de riscos geológicos, com destaque para os bairros Mangueiras, Mangabeiras, Boa Vista, Córrego da Ilha, Morro da Cruz, Rosário I, Roça Grande e General Carneiro. A suscetibilidade a deslizamentos e escorregamentos nos setores urbanos é considerada de alto risco em 9,1% dessa área, médio perigo em 11,7% e baixo em 79,2%. Em Ibirité, há alto risco em 1,9% da área urbana, médio em 9,1% e baixo em 89%.





Pontos de atenção

71

bairros e comunidades em áreas de risco apenas em Nova Lima