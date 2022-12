Chuva em BH: Defesa Civil reforça alerta para temporais nos próximos dias

Defesa Civil faz alerta de chuva em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Na manhã deste sábado (17/12), a Defesa Civil de Belo Horizonte alertou sobre a possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de domingo.

A capital mineira está sob alerta para grande volume de chuvas até a quinta-feira (22/12). Segundo a Defesa Civil, de sexta (16/12) até o dia 22, áreas de instabilidade atmosféricas mantêm o céu com muitas nuvens, provocando pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Devido à quantidade de água, a Prefeitura de BH anunciou uma operação preventiva e emergencial em conjunto com outros órgãos da administração pública para garantir a segurança da população ao longo da semana.

Equipes do Centro Integrado de Operação de Belo Horizonte (COP-BH) serão reforçadas para o monitoramento da cidade por meio de 3.205 câmeras visualizadas na sala de Controle Integrado (SCI).

Além disso, equipes da Defesa Civil, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria de Assistência Social e Cidadania, BHTrans e Guarda Municipal estarão em alerta 24 horas por dia.

Chuva em Minas

Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual da manhã deste sábado (17/12), Minas Gerais tem 4.384 desalojados e 1.156 desabrigados. 91 cidades estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas em todo o estado.

Até o momento, sete pessoas morreram. Os óbitos foram registrados em Piraúba, Bom Jesus do Galho, Santa Luzia, Vespasiano, Bertópolis, Inhapim e Presidente Bernardes.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira que registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24h foi Mocambinho, no Norte do estado, com 117 mm.