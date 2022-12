BH tem previsão de pancadas de chuvas com trovoadas na tarde deste sábado

Defesa Civil indica pancadas de chuva na parte da tarde na capital (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O sábado (17/12) em Belo Horizonte deve ser marcado por temperaturas amenas e trovoadas isoladas. Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada em BH foi de 17°C e a máxima estimada é de 26°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

Belo Horizonte está sob alerta para grande volume de chuvas até a quinta-feira (22/12). Estão previstas temporais de até 200mm, considerando o período entre sexta (16/12) e a próxima quinta (22/12).

De acordo com a Defesa Civil, áreas de instabilidade atmosféricas mantêm o céu com muitas nuvens, provocando pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A chance de uma tempestade é alta.

Diante do risco, a prefeitura da capital anunciou uma operação preventiva e emergencial em conjunto com vários órgãos da administração pública para garantir a segurança da população ao longo da semana.

Previsão em Minas

Céu fica nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Norte, Noroeste e Central Mineira. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira que registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24h foi Mocambinho, no Norte do estado, com 117 mm.