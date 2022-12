Fuad Noman: 'Rezar para São Pedro diminuir o impacto da chuva'

Fuad Noman esteve hoje no bairro Zilah Sposito em ação para entregar habitações populares e comentou situação das chuvas em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG), afirmou neste sábado (17/12) que a capital mineira está preparada para os impactos das chuvas previstas para a semana do Natal. Em coletiva de imprensa, ele comentou as ações da prefeitura para mitigar os possíveis estragos causados pelo alto volume de chuvas esperado para este mês, mas afirmou que também está contando com a fé.





“O que nós temos feito é um trabalho que vem há mais tempo para resolver isso definitivamente. Estamos fazendo um trabalho de contenção das abas na Vilarinho, na Lagoa do Nado, são reservatórios que cabem bilhões de litros de água, para a água não descer. Fizemos aquela área de amortecimento das águas para minimizar um pouco o efeito e já está em funcionamento. Fizemos 77 proteções de encostas neste ano para evitar o risco geológico”, pontuou.













Devido à quantidade de água, a PBH montou uma operação que começa neste sábado (17/12), com equipes da Defesa Civil, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria de Assistência Social e Cidadania, BHTrans e Guarda Municipal. Todos estarão em alerta 24 horas por dia. Belo Horizonte recebeu um alerta para grande volume de chuvas nos próximos dias. Estão previstos 200mm entre sexta-feira (16/12) e a próxima quinta (22/12).Devido à quantidade de água, a PBH montou uma operação que começa neste sábado (17/12), com equipes da Defesa Civil, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria de Assistência Social e Cidadania, BHTrans e Guarda Municipal. Todos estarão em alerta 24 horas por dia.

Fuad afirmou que já retirou famílias de área de risco, em que as encostas ainda não foram construídas, e reforçou que a operação está preparada para qualquer emergência que possa vir nesses próximos dias.





“Nós estamos preparados. O grupo feito exatamente para estudo está reunido permanentemente. Tiveram uma reunião ontem cedo para estudar quais são as áreas mais perigosas que podem acontecer e lá está a Defesa Civil, Guarda Municipal, BHTrans, a Secretaria de Obras, quer dizer, todo mundo montado, preparado para qualquer eventualidade, qualquer emergência”, afirmou o prefeito.

Próximas obras contra enchentes

Ao Estado de Minas, o prefeito pontuou a importância da Câmara de Vereadores para o andamento das próximas obras que serão feitas para que o destino dos belo- horizontinos em cada dezembro não seja o mesmo. Fuad afirmou que pediu empréstimos ao Legislativo municipal para que as próximas fases das obras da Avenida Vilarinho sejam realizadas e ressaltou que as reparações vão “melhorar muito” a situação, mas não vão resolver todos os problemas.

“Tem muitas obras a serem feitas. Nós estamos com um pedido de empréstimo na Câmara (de vereadores de BH) para construir a quarta e quinta fase da Vilarinho, que é a escora da água lá para (a região do) Izidora, aquela região da Vilarinho, lá embaixo. Nossas obras mais relevantes são essas duas do reservatório e a parte do (Córrego do) Ferrugem, elas ficarão prontas em dois anos. Essa é a nossa expectativa. Sem dúvida nenhuma isso vai melhorar e muito. Mas não vai resolver todos os problemas da cidade”, disse.

“Nós estamos construindo o (reservatório do) Cachoeirinha que vai sair do Córrego da Pampulha, que também está começando a obra agora, é uma previsão de dois anos e pouco para fazer. Ou seja, em dois anos teremos muitas obras contra enchentes prontas, as encostas todas protegidas, mas as obras terão que continuar. Nós estamos a fazer outros empréstimos porque tem mais obras. Belo Horizonte ficou abandonada em termos de obra durante 20 anos. Mas é obra que ainda vai durar quatro, cinco, seis anos”, completou.

Promessas de obras adiantadas

O prefeito também comentou o que o belo- horizontino pode esperar para os próximos anos em relação às chuvas de dezembro. Para 2023, Fuad afirmou que as obras estarão mais adiantadas, para que em 2024 a cidade esteja mais preparada.

“Em dezembro de 2023, ele pode esperar encostas protegidas, algumas obras já mais adiantadas, os reservatórios já em uma condição boa, mas não ainda operacional, (Córrego do) Ferrugem também não operacional. Ou seja, em dezembro de 2023 nós vamos estar até um pouco melhor que agora, mas ainda estamos longe de ter uma solução definitiva. Mas dezembro de 2024 já vai ter muita coisa pronta”, finalizou.