BH: domingo será de chuva forte, com raios e vento; veja previsão da semana

Segundo a Defesa Civil, a temperatura fica entre 16°C e 27°C neste domingo (18/12) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Neste domingo (18/12), a Defesa Civil indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fortes, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 16°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

A Defesa Civil também reforça o alerta dado na sexta-feira (16/12) para grande volume de chuvas na capital até a quinta-feira (22/12). Áreas de instabilidade atmosféricas mantêm o céu com muitas nuvens, provocando pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento até o final da semana.

Na segunda-feira (19/12), a temperatura varia entre 17°C e 27ºC. O céu fica encoberto com chuviscos durante todo o dia.

A terça-feira (20/12) tem céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura entre 17°C e 24°C.

A quarta-feira (21/12) terá muitas nuvens no céu com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima estimada é de 16°C e a máxima é de 24°C.

O céu na quinta-feira (22/12) fica encoberto com chuva isolada e a temperatura fica entre 14°C e 23°C.

Chuva em BH

Segundo a última atualização da Defesa Civil, as regiões de BH que mais acumularam chuva no mês de dezembro foram a Centro-Sul e Oeste, as duas com 304,6 mm, e a Leste, com 303 mm. A média climatológica de BH no último mês do ano é de 339,1 mm.

Veja o acumulado de chuva em dezembro*

Barreiro: 191,2 (56,4%)

Centro Sul: 304,6 (89,8%)

Leste: 303 (89,4%)

Nordeste: 223,6 (65,9)

Noroeste: 270,6 (79,8%)

Norte: 238,6 (70,4%)

Oeste: 304,6 (89,8%)

Pampulha: 272 (80,2%)

Venda Nova: 228,8 (67,5%)

Válido até até 20h30 do dia 17

Previsão em Minas

O domingo (18/12) será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, com trovoadas isoladas no Norte, Noroeste, Central Mineira, Oeste e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade mineira que registrou o maior acúmulo de água nas últimas 24h foi Unaí, no Noroeste do estado, com 72 mm.