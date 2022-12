Greve de aeronautas pode gerar efeito cascata em Confins

Categoria disse que os voos previstos na manhã de hoje em Confins serão realocados pelas companhias aéreas ao longo do dia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - Arquivo )



Passageiros com voos programados para o Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), devem ficar preparados para contratempos em plena semana de Natal, período marcado pelo pico de viagens aéreas. A partir de hoje, pilotos e comissários de bordo darão início a uma paralisação diária, das 6h às 8h, nos principais terminais do país.



Apesar de garantir a escala mínima de 90% dos trabalhadores e que voos não serão cancelados, o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou que as partidas e decolagens serão realizadas com atrasos, o que deve gerar um efeito cascata ao longo do dia.









Ontem, durante uma assembleia on-line iniciada no sábado, 76,3% dos 5.767 tripulantes que participaram do pleito rejeitaram uma proposta apresentada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) após negociação intermediada pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Aloysio Corrêa da Veiga.





A proposta previa a renovação da atual convenção coletiva dos aeronautas, reajuste de salários e benefícios pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 5% de ganho real (acima da inflação) e a inclusão de uma nova cláusula que autoriza os tripulantes a venderem voluntariamente algumas folgas.





Assim, o SNA ressaltou que a categoria seguirá seu "manual de greve" e manterá 100% dos tripulantes a postos, mas uma parcela deles - de 1% a 2% - atrasará alguns voos. O sindicato pontuou que vai cumprir a decisão do TST que, na sexta-feira, determinou que 90% dos pilotos e comissários mantenham as atividades durante o período da paralisação.





O tribunal também impôs multa de R$ 200 mil caso o SNA não cumpra a determinação. A decisão atendeu parcialmente ao pedido feito pelo Snea, que solicitava o cancelamento total da greve, em detrimento da decisão pela paralisação, e multa de R$ 500 mil por dia.





CENÁRIO



Na manhã de hoje, a previsão é de que 20 voos previstos sejam afetados no Aeroporto de Confins. Na programação estão partidas para Recife, Natal, Fortaleza, Marabá, Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e para diversas cidades mineiras, dentre outros destinos.





As decolagens da manhã serão realocadas pelas companhias aéreas em outros horários durante o dia, informou o SNA. Voos em horários fora do período definido para a paralisação também podem ser afetados, com o efeito cascata dos possíveis atrasos em conexões e escalas.





A BH Airport, empresa que administra o terminal, afirmou que tem um plano de contingência para mitigar os impactos da paralisação, que pode afetar quase seis mil passageiros.