Região Leste ultrapassa o volume de chuva esperado para dezembro

Chuvas tem feito estragos em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Em apenas 20 dias, choveu mais que a média mensal esperada para a Região Leste de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a regional acumulou, até às 7h desta terça-feira (20/12), 341,4 mm. O esperado para dezembro é de 339,1 mm.





As regiões Oeste e Centro-Sul e Oeste registraram, respectivamente, 99,4% e 91,5% de toda chuva esperada para dezembro.Enquanto isso, a Pampulha, Noroeste e Norte também estão próximas de alcançar a média. Até esta terça-feira, foram registrados volumes de 301, 296,6 e 293,4 milímetros, respectivamente, em cada região. Os números ultrapassam os 85% da média.O Barreiro foi a região que menos registrou volume de chuva neste mês, foram 211,8 mm até às 7h de hoje. Apesar disso, o acumulado já ultrapassa mais da metade prevista para dezembro, com 62,5% do volume esperado.A região Nordeste também está na outra ponta do ranking, com menos chuva no mês. Por lá, foram 267,4mm, o equivalente a quase 78,9% do esperado para dezembro.

Chuvas continuam

Alerta de chuvas

Barreiro: 211,8 mm (62,5%)

Centro Sul: 330,6 mm (97,5%)

Leste: 341,4 mm (100,7%)

Nordeste: 267,4 mm (78,9)

Noroeste: 296,6 mm (87,5%)

Norte: 293,4 mm (86,5%)

Oeste: 337 mm (99,4%)

Pampulha: 301 mm (88,8%)

Venda Nova: 285,6 mm (84,2%)

Na madrugada desta terça-feira, a regional de Venda Nova foi a que registrou o maior volume pluviométrico na capital, com 43,2 mm nas últimas 7 horas. A chuva na região também já supera em 84,2% o esperado para dezembro.As regiões Norte, Nordeste e Leste seguem logo atrás, com o acumulado de 39, 36,8 e 35,6 mm. Belo Horizonte registrou quase 80% da chuva prevista para todo o mês de dezembro.A capital mineira está sob até a quinta-feira (22/12). Estão previstos temporais de até 200mm, considerando o período entre sexta (16/12) e a próxima quinta (22/12).