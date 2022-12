Vídeo: Jovem pula da sacada segundos antes de casa desabar em Fervedouro

Um jovem de 19 anos de Fervedouro, na Zona de Mata, foi filmado pulando da sacada da casa onde morava segundos antes dela desabar completamente. A manobra que salvou sua vida foi gravada em vídeo por um vizinho.









Ele estava sozinho em casa quando sentiu os primeiros tremores. Ao tentar sair, ele percebeu que a casa iria desabar e correu para a sacada, pulando no telhado de um vizinho. No pulo, ele caiu e machucou a perna, mas conseguiu se abrigar na casa ao lado, salvando-se.





Raynan José, de 19 anos, teve um corte na perna, e precisou levar 18 pontos, mas passa bem. (foto: Reprodução/Redes sociais) O secretário de Obras de Fervedouro esteve no local nesta terça-feira (20/12). A avaliação preliminar é que a casa, no bairro Vila União, foi construída em cima de uma galeria pluvial e tinha frágeis alicerces, não aguentando as fortes chuvas que estão ocorrendo na região.





Todos os municípios da Zona da Mata estão sob alerta máximo de perigo nos últimos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas podem chegar a 100 mm/dia, com ventos de até 100 km/h.





O entulho está sendo retirado do local. O secretário disse que as outras casas estavam em perigo com os escombros expostos, mas a situação já está sendo resolvida.