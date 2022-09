Idosa morta em desabamento de prédio é velada nesta sexta-feira

Velório de Lourdes Pereira Leite é realizado na manhã desta sexta-feira (23/9) em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Está sendo velado, nesta sexta-feira (23/9), na Funeral House, na avenida Afonso Pena, região Central de Belo Horizonte, o corpo de Lourdes Pereira Leite. A idosa de 70 anos morta em desabamento no bairro Planalto, na madrugada de quarta-feira (21).

O enterro está marcado para 16h, no Cemitério Bosque da Esperança, Região Norte da cidade.

Familiares e amigos se reuniram no local para se despedir de Lourdes e não falaram com a imprensa.

O desabamento

Veja: a imagem do moment da queda do prédio

O prédio de cinco de andares em fase final de acabamento onde Lourdes Pereira Leite morava com o marido e duas filhas desabou sobre uma casa na madrugada de quarta-feira (21/9), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar por volta das 5h. Segundo os bombeiros, duas famílias ocupavam o imóvel. Uma delas morava no térreo e outra, na cobertura.No momento do acidente, apenas a família da cobertura, formada por um casal de idosos e duas filhas, estava no prédio.O pai, de 75 anos, e as filhas, uma de 40 e outra de 45, foram retirados em segurança dos escombros e socorridos com vida.O idoso foi encaminhado para o Hospital Odilon Behrens. As mulheres foram levadas para o Hospital João XXIII.Já Lourdes foi encontrada sem sinais vitais.

Vizinhos denunciaram que a tragédia era previsível. Um deles afirmou que o prédio foi construído sobre uma casa. Outra revelou o medo de que a construção caísse sobre a casa dela. Um terceiro contou das idas e vindas da fiscalização da obra, feita pela própria família.