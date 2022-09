Prédio desaba em BH: vídeo mostra momento da queda

Imagens de um circuito de câmera de segurança registraram o momento em que um prédio de cinco andares, em fase final de acabamento, desabou sobre uma casa na madrugada desta quarta-feira (21/9), no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. A tragédia matou uma pessoa e deixou outras três feridas.O vídeo mostra a rua com pouco movimento e dá a hora exata em que a estrutura cedeu e desabou, às 4h48 da manhã. Os vizinhos do imóvel acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar poucos momentos depois, por volta das 5h.