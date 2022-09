Prédio desaba em BH: maquiadora teme desmoronamento de salão

Defesa Civil vistoriou imóvel e o interditou parcialmente (foto: Jair Amaral/EM/D.A Pres ) Mesmo com o imóvel vistoriado e parcialmente liberado pela Defesa Civil, o medo de desmoronamento ainda ronda uma das vizinhas do prédio que desabou nesta quarta-feira (21/9) no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. “Não tem condições de manter os atendimentos”, disse a maquiadora Priscila Souto, de 38 anos, que tem um salão de beleza por lá.





Segundo ela, dois cômodos do imóvel podem ser usados, conforme orientação dos vistoriadores. Porém, a mulher teme que a edificação venha ao chão e, por isso, interrompeu os atendimentos no local.









A Defesa Civil fez vistorias em dois imóveis vizinhos ao prédio que desabou, sendo que uma casa foi completamente interditada. Já o salão, parcialmente. “Uma das salas está com um trinco muito grande e outra parte também, chegou a estourar alguns canos. Não temos coragem de colocar ninguém lá dentro”, explicou Priscila.





Conforme a sócia do empreendimento, ela soube do ocorrido por outra colega de trabalho. “Estamos aqui desde o final do ano passado. Logo pela manhã, a responsável pela locação foi comunicada sobre o que havia ocorrido. Viemos aqui para tentar salvar alguns materiais que ainda podem ser utilizados em atendimento, o resto ficará aí”, explicou.





Ela também diz que nunca percebeu nada de estranho na construção . “Aqui é uma rua muito tranquila, nunca tivemos problema algum. Sempre vimos as pessoas trabalhando normalmente no local, para a gente sempre foi uma obra como qualquer outra. Nunca ouvimos nenhum barulho, nem nada demais”, contou.

Ver galeria . 24 Fotos Um prédio de cinco andares em fase final de acabamento desabou sobre um casa na madrugada desta quarta-feira (21/9), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Casa atingida estava vazia no momento do colapso. Três pessoas foram resgatadas com vida. Uma idosa de 70 anos morreu no local. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Entenda

O prédio do número 51 desabou em cima de uma casa , número 41, da Rua Professor Gentil Sales, no Planalto. Vizinhos do local acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros por volta das 5h de hoje. Duas famílias moravam na edificação, mas somente a da cobertura estava no local quando o problema ocorreu.





Lourdes Pereira Leite, de 73 anos, faleceu no local . Já o marido, Francisco Vieira Leite, de 73 anos, e as filhas, Françoise Pereira Leite e Alessandra Leite, de 40 e 45 anos, respectivamente, foram socorridos com vida.





A casa que foi atingida, por sua vez, estava vazia. Ainda não foi revelado a causa do desabamento. A BHTrans interditou ruas próximas e a Polícia Militar isolou o local.





Além disso, a Polícia Civil foi acionada para fazer os trabalhos de praxe e a Cemig trabalhou para desenergizar a rede elétrica.