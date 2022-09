Prédio desaba em BH: "A família era muito boa e unida", diz amiga da vítima

Lourdes Pereira Leite, de 73 anos, morreu no local; Marido e filhas do casal, foram socorridos com vida (foto: Redes Sociais/Reprodução )



De acordo com informações dos Corpo de Bombeiros, a construção, que estava em fase final de acabamento, era ocupada por duas famílias, mas somente a da cobertura estava no prédio no momento do acidente. O desabamento de um prédio de cinco andares, na madrugada desta quarta-feira (21/9), matou uma pessoa e feriu três, no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte.De acordo com informações dos Corpo de Bombeiros, a construção, que estava em fase final de acabamento, era ocupada por duas famílias, mas somente a da cobertura estava no prédio no momento do acidente.

Já o marido de Lourdes, de 73 anos, foi encaminhado para o hospital Odilon Behrens. Francisco Vieira Leite também faz aniversário no próximo mês. O homem estava consciente quando foi socorrido no local





Amigas e vizinhas da vítima afirmaram que a família dela era muito unida e generosa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) De acordo com Patrícia Oliveira, amiga da família e companheira de igreja, Lourdes era uma pessoa muito generosa. “Ela trabalhava na igreja, era ministra da eucaristia. Já Francisco estava doente, é cadeirante. A família era muito boa e unida”, disse.

A filha mais nova do casal, Françoise Pereira Leite, de 40 anos, foi encaminhada para o Hospital João XXIII e também estava consciente no momento em que foi socorrida. Ela tem síndrome de down e, segundo Maria de Fátima, amiga da família, mãe e filha eram muito unidas. “A Lourdes cuidava muito da filha. A menina era muito 'garrada' com ela”, contou.





Alessandra Leite, a filha mais velha de Francisco e Lourdes, de 45 anos, também foi levada ao João XXIII. “Ela é uma gracinha, muito educada. Estava finalizando a obra e muito feliz. Havia comentado que essa semana iriam passar para o andar de cima”, afirmou Maria de Fátima.

A Polícia Militar isolou a área e a BHTrans fechou ruas próximas. A Cemig também esteve no local, para a desligamento da rede de energia. Além do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil foi acionada e interditou duas casas vizinhas . A Políci Civil também está no local.A Polícia Militar isolou a área e a BHTrans fechou ruas próximas. A Cemig também esteve no local, para a desligamento da rede de energia.