Prédio desaba em BH: 'Eu tenho medo dessa obra cair em cima da minha casa'

Amiga de Sueli, dona da casa atingida pelo desabamento, ela diz terem conversaram recentente sobre o medo de o prédio desabar. "Ela falou esses dias: Tenho medo desse prédio desabar em cima da minha casa", revela.

Os apartamentos seriam uma renda extra para a família. "Eles estavam muito felizes com a obra. Mudaram para o último andar há pouco tempo", conta Maria de Fátima, amiga da família.





Maria conta que a família ia demolir o primeiro andar para fazer uma garagem e contesta as alegações de que a estrutura era a mesma da casa. "Diz que não tinha nada a ver. A casa é uma estrutura e o prédio, outra", afirma.

Irregularidade

Segundo ela, Franscisco Vieira Leite tinha o sonho de construir o prédio e deixar para as filhas. "Eles são gente boa. Ele [Franscico] queria deixar as filhas bem, com uma fonte de renda. Mas, infelizmente, foi uma coisa mal feita", conta.Os vizinhos alegam que já haviam denunciado a irregularidade das obras . "O Crea trouxe intimação, mas eles continuaram por conta própria. Construíram em cima da casa . Fizeram só umas pilastras em cima", aponta Ilma.Rita de Cássia, sobrinha do casal que teve a casa atingida pelo desabamento, diz que os tios estavam inseguros com as obras. A casa foi danificada com a queda do prédio. "Pelo que a gente vê não tem condições mais", disse.O casal estava viajando quando o prédio desabou e não havia ninguém em casa.