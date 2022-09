Alvará de construção do prédio que desabou em BH era válido até 2025

Em 2016, quando foi constatado que a obra do prédio estava sendo conduzida sem licenciamento urbanístico, foi feita uma vistoria e a construção foi interditada (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)



No desabamento, uma pessoa morreu e três ficaram feridas. O prédio de cinco andares que desabou, na madrugada desta quarta-feira (21/9), no Bairro Planalto, região Norte de Belo Horizonte, "passou por processo de regularização e tinha alvará de construção válido até 2025". A informação é da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O Executivo informou que a obra foi paralisada no estado em que se encontrava, mas, em 2020, a edificação foi ocupada , mesmo sem haver certidão de baixa de construção (documento conhecido como “Habite-se”). Em 2021, a obra foi regularizada.

“A Prefeitura de Belo Horizonte é responsável pelo licenciamento urbanístico, aprovação de projeto arquitetônico e emissão de alvará de construção conforme as normas legais. O exame quanto à regularidade urbanística significa a aferição da edificação quanto aos parâmetros de ocupação do terreno contidos no Plano Diretor, à conformidade com o Código de Obras e com o Código de Posturas. São observadas, com a mesma importância, regras de acessibilidade, as normas ambientais e as deliberações inerentes ao patrimônio histórico, quando cabíveis”, disse.

Já em relação à estrutura do prédio e à estabilidade do terreno , a PBH informou que a responsabilidade recai sobre o responsável técnico, profissional cadastrado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou pelo Conselho Técnico de Arquitetura e Urbanismo (CAU).





“Este profissional é o encarregado pela execução da obra com anotação de responsabilidade técnica emitida pelo conselho profissional”, afirmou em nota.

Um prédio de cinco andares em fase final de acabamento desabou sobre um casa na madrugada desta quarta-feira (21/9), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte. Casa atingida estava vazia no momento do colapso. Três pessoas foram resgatadas com vida. Uma idosa de 70 anos morreu no local.

Estado de saúde das vítimas

O imóvel, segundo o Corpo de Bombeiros, estava em fase final de acabamento e era ocupado por duas famílias. Porém, somente a da cobertura estava no momento do impacto.





Lourdes Pereira Leite, de 73 anos, faleceu no local, enquanto o marido, Francisco Vieira Leite, de 73 anos, e as filhas, Françoise Pereira Leite e Alessandra Leite, de 40 e 45 anos, respectivamente, foram socorridos com vida.





O estado de saúde das vítimas, segundo a PBH, “são repassadas à família ou representante legal, por ter caráter sigiloso”.

Entenda

O prédio do número 51 desabou em cima de uma casa , número 41, da rua Professor Gentil Sales, no Planalto, na madrugada de hoje. A residência estava vazia no momento do impacto. Ainda não foi relatado a causa do desabamento.









A Polícia Militar isolou o local e a BHTrans interditou as ruas próximas ao local. A Cemig também trabalhou para desenergizar a rede elétrica.