Como evitar um desabamento? Segurança de construções é tema de podcast

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Após mais um desabamento em BH, o podcast 'Pod ou não pode?' recebe nesta quarta-feira (21/9), às 14h, a perita em avaliação de imóveis Kátia Ayres, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais (IBAPE MG). A entrevista, apresentada pelo jornalista Ricardo Carlini, acontece ao vivo no Youtube do Portal Uai.

Durante a madrugada desta quarta-feira, um prédio de cinco andares em fase final de acabamento desabou sobre uma casa , no Bairro Planalto, Região Norte de BH. Uma idosa de 70 anos foi encontrada morta. Outras três pessoas, da mesma família, ficaram feridas e foram socorridas para hospitais.Em dezembro de 2021, outra tragédia envolvendo quedas de edificações. Dois prédios desabaram no bairro Jaqueline em BH. No acidente, um bebê de 1 ano e oito meses e um homem de 35 anos morreram. Neste episódio do 'Pod ou não pode?', Katya Ayres vai explicar como evitar desabamentos e dar dicas de segurança para quem vive ao lado de uma construção. O podcast vai ao ar todas às quartas-feiras, às 14h, ao vivo no Youtube do Portal Uai.

