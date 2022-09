Prédio desaba em BH: 'Se estivessem no térreo, poderiam ter morrido todos"

Bombeiros e cães farejadores estiveram no local onde prédio caiu (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A localização das vítimas do desabamento de um prédio, no bairro Planalto, Região Norte de BH, foi fundamental para que elas fossem resgatadas com vida. A avaliação é do tenente do Corpo de Bombeiros Felipe Rocha.No momento do acidente, apenas a família da cobertura, formada por um casal de idosos e duas filhas, estava no prédio. "Se elas estivessem na parte do térreo, no primeiro andar, com certeza a situação teria sido pior", afirmou.Segundo ele, a primeira vítima resgatada ajudou a equipe a traçar as estratégias de resgate . "Ela estava em um acesso mais fácil. As demais vítimas foram encontradas em situação um pouco mais crítica", contou.O pai, de 75 anos, e as filhas, uma de 40 e outra de 45, foram retirados em segurança dos escombros e socorridos com vida. A mãe, de 70 anos, foi encontrada já sem sinais vitais.Apesar de terem a informação de que não havia outras pessoas no prédio, o Corpo de Bombeiros usou cães farejadores no local."Para nos certificarmos de que realmente não havia mais ninguém e dar segurança para todos", conta a cabo Luana Maressa Freitas, que conduziu os trabalhos com o cão.