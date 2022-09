Avenida Nossa Senhora do Carmo é parcialmente liberada

O caminhão de bebidas tombou na Av. Nossa Senhora do Carmo na manhã desta quarta-feira (21/9) (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

Após o acidente envolvendo um caminhão na Avenida Nossa Senhora do Carmo na manhã desta quarta-feira (21/9), a via foi parcialmente liberada no sentido bairro, em direção ao BH Shopping. De acordo com a BHTrans, o caminhão ainda não foi retirado e não há previsão de quando a via será totalmente liberada.

Devido ao tamanho do veículo, há possibilidade de que ele tenha que ser içado para ser retirado. Equipes da BHTrans estão no local para auxiliar em desvios do trânsito e orientar a segurança na via.

É indicado que os motoristas evitem descer a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Os desvios indicados pela BHTrans são passar pela Avenida dos Bandeirantes ou Raja Gabália. Quem estiver passando em direção ao Belvedere não encontrará problemas no trânsito, mas é recomendado que conheça os bairros adjacentes para realizar desvios caso necessário.

*estagiária sob supervisão do subeditor Juliano Paiva