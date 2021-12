Desabamento de dois prédios em BH (foto: CBMMG/Divulgação) Um bebê de 1 ano e oito meses e um homem de 35 anos morreram na madrugada desta terça-feira (7/12) no desabamento de dois prédios na Rua Gonçalo de Souza barros, 103 no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte.

Além dos mortos pelo menos três pessoas foram atingidas pelos escombros dos prédios e ficaram feridas, uma delas a mãe do bebê. Elas foram encaminhadas para o hospital pelo Samu.

Dois prédios desabam e matam homem e bebê (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press )

O Coronel Waldir Figueiredo da Defesa Civil de Belo Horizonte, informou que no momento do desabamento não havia registro de chuvas, e que o imóvel não tinha ocorrências, vistorias ou riscos estruturais.

" Lamentavelmente duas estruturas se chocaram e vieram a desabar matando duas pessoas. Nos solidarizamos com as famílias", comenta o coronel.

O coronel da Defesa contou que um dos imóveis tinha quatro andares, e atingiu mais duas residências vizinhas, que estão interditadas para a segurança do local.

Indagado se as chuvas poderia ter contribuido para o desabamento, o coronel respondeu: "em primeira mão nao vemos relação com chuvas, pois nao temos constatação de chuvas no momento do desabamento, e nem risco geológico do local", afirma.

O coronel ainda informou que as causas do desabamento serão apuradas pela perícia da Policia Civil (PCMG).

Prédios que desabaram (foto: Google Maps/Reprodução)

A equipe da Defesa esteve no local para vistoriar os imóveis que ficam no entorno, e divulgaram o seguinte laudo:

Rua Gonçalo de Souza Barros, 103 - Jaqueline (prédio que desabou)





• Imóvel com 4 andares desabou totalmente;

• Imóvel com 3 andares: 2 e 3 colapsados; térreo interditado com risco alto de desabamento;

• Imóvel térreo aos fundos está com acesso principal bloqueado.





Rua Gonçalo de Souza Barros, 109 (vizinho)





• Possui três moradias do mesmo núcleo familiar.

• Casa A: notificada para isolamento preventivo dos dormitórios.

• Casa B: dentro na margem de segurança estabelecida pelos bombeiros.

• Casa C: barracão de alvenaria desocupado. Foi atingido por escombro. Notificação para manter isolado.





Responsáveis notificados a adotar medidas de mitigação, limpeza, reconstrução e não expor sua vida ou de terceiros a riscos.





Rua Gonçalo de Souza Barros, 85 (vizinho)





• Desabamento parcial do muro de divisa, área externa próximo aos muro e isolamento preventivo da loja.





Responsáveis notificados a adotar medidas de mitigação, limpeza, reconstrução e não expor sua vida ou de terceiros a riscos.

