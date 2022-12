Às vésperas do Natal, BR-381 tem congestionamento na saída de BH

BR-381 tem pontos de congestionamento na manhã desta sexta-feira (23/12) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Quem tenta sair de Belo Horizonte pela BR-381 para passar o Natal no interior precisa de calma e paciência na manhã desta sexta-feira (23/12). A rodovia tem pelo menos dois pontos de lentidão no sentido Vitória.

Logo na saída da capital, ainda no Anel Rodoviário, a fila de carros já é extensa até Sabará. Não há registro de acidentes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento nas imediações do km 358, em João Monlevade, na Região Central de Minas, é devido a uma rotatória no local e ao grande fluxo de veículos.

A PRF ainda explicou que, neste ponto, o trânsito local do município se mistura ao trânsito da rodovia, causando a longa fila de carros.

Em São Gonçalo do Rio Abaixo, próximo ao km 381, um caminhão pegou fogo. A PRF está no local e o Corpo de Bombeiros foi acionado. O trânsito também é complicado na região.

Na Fernão Dias, o trânsito está lento do km 478 ao km 477, em Contagem, devido ao alto fluxo de veículos.

Interdições

De acordo com a PRF, a BR-381 tem pelo menos duas interdições parciais devido às chuvas no estado. Há uma interdição por afundamento de pista em Bela Vista de Minas, no km 342, em direção à capital mineira. Outro ponto interditado é no km 229, em Belo Oriente, por causa de erosão. O local está sinalizado.