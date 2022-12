Chuva: Minas tem 60 pontos de ocorrências em rodovias estaduais

DER contabilizou 60 pontos nas rodovias mineiras com queda de pequenas barreiras ou afundamentos de pista que podem ter motivado tráfego em faixa mais estreita (foto: Reprodução)

As estradas mineiras têm 60 pontos de ocorrências devido às fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Segundo o governo estadual, as ocorrências são relacionadas à queda de pequenas barreiras ou afundamentos de pista que podem ter motivado tráfego em faixa mais estreita.

“Tivemos um grande volume de chuva antecipado, o que provoca danos nas rodovias sob nossa coordenação. Os mais recorrentes são barreiras caindo na pista e deteriorização de trechos”, disse tentente-coronel Carlos Alberto Silva Aleixo Júnior, comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) monitoram as condições de tráfego nas estradas mineiras e atualizam o mapa das interdições em rodovias em tempo real.

Quem programa uma viagem durante os feriados de final de ano, pode acessar a ferramenta para ajudar no planejamento de uma viagem mais segura. No mapa, há informações como queda de barreiras, afundamento de pista e problemas de ponte.

Além disso, antes de pegar o volante, o tenete-coronel também indica cautela e bom-senso aos viajantes. “É preciso evitar pegar a estrada com chuva intensa. Se surpreendido, o motorista deve encostar o veículo. Também estar com a manutenção do carro em dia antes de sair. Pneus, paleta do limpador de parabrisa, faróis, tudo deve estar funcionando bem”.

Plantão permanente

O DER-MG tem trabalhado em regime de plantão em todas as Unidades Regionais durante o período de chuvas. Em qualquer ocorrência registrada nas rodovias sob responsabilidade do órgão, a meta é chegar ao local em até 4 horas e começar os trabalhos de desbloqueio em, no máximo, 24 horas.

Em casos mais graves, o prazo é de até 48 horas para que equipe de sondagem e projetistas comecem a realizar as primeiras análises e apontar quais soluções serão adotadas.

Outra providência a ser adotada pelo DER-MG durante a estação das águas é, no caso de interrupções, tentar implementar pequenos desvios, próximos aos pontos afetados, para que a circulação de veículos seja restabelecida no mais curto prazo possível.

Rodovias interditadas

Além das 60 ocorrências em estradas mineiras, quatro rodovias foram totalmente interditadas por queda de grandes barreiras e rompimentos de bueiro. A estrada LMG-744 no km 17, a LMG-750 no km 7, a LMG-746 no km 22 e a LMG-820 no km 1 altura do entroncamento com a BR-262 precisaram ser fechadas. Em todos os segmentos há rotas de desvios por estradas locais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há cinco pontos de interdição em rodovias federais que cortam o estado. A BR-362, BR-381 e BR-116 tem pontos com interdição parcial. Veja:

Segurança

O DER-MG recomenda aos motoristas cuidado redobrado ao dirigir durante o período de chuva. Nos primeiros pingos de chuva são liberados resíduos de óleo que se acumulam no asfalto, deixando a pista escorregadia.

Historicamente, nesta época do ano, além do agravante das chuvas, as estradas ficam mais movimentadas e, portanto, mais perigosas.

“Neste período, viajar significa redobrar cuidados, conhecer antes as condições das rodovias, anotar os telefones dos atendimentos de emergência e fazer uma revisão geral no carro para sair com segurança e evitar aborrecimentos”.

O primeiro cuidado é planejar a viagem, informando-se das condições das estradas, e, durante o deslocamento, praticar a direção defensiva, respeitando a sinalização.

Os riscos aumentam e são várias as precauções serem tomadas, como por exemplo, a verificação do sistema de freios; os pneus em bom estado e calibrados; o uso de cadeirinhas para transportar crianças; paletas dos limpadores de para-brisa verificadas, faróis funcionando adequadamente, evitar freadas bruscas, manter a distância de segurança do veículo da frente e outros cuidados importantes para realizar uma viagem tranquila e segura. Os motociclistas devem manter as viseiras limpas e sem arranhões e usar roupas adequadas (impermeáveis).