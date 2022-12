Chuvas: 477 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas em 48h em Minas

Os dados são do Boletim da Defesa Civil publicado hoje. O documento indica que nesta quinta-feira (22/12) o Rio das Velhas, em Sabará, atingiu seu volume máximo e há risco de inundação. (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

Em apenas 48h, 409 pessoas ficaram desalojadas e 68 desabrigadas em Minas Gerais, segundo os dados do boletim da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira (22/12). Com um volume de água atípico, o período chuvoso 2022/23, iniciado em 21 de setembro, fez com que 6.155 mineiros tivessem que sair de suas casas.