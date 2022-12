Chuvas em BH: três regionais registram volume acima do esperado em dezembro

Registro de chuva forte em Venda Nova, em Belo Horizonte, no dia 9 de novembro deste ano (foto: Renata Galdino/EM/D.A Press - Arquivo) Três regionais de Belo Horizonte já registraram um volume de chuvas em dezembro acima do esperado, conforme aponta balanço divulgado nesta terça-feira (20/12) pela Defesa Civil da capital mineira.





Em quatro dias de chuvas, Defesa Civil de BH recebeu 101 chamados Na sequência, vem a regional Centro-Sul, que marcou no período 348,8mm, ultrapassando em 3% o volume total adequado. Em todas elas, o índice já superou a média histórica, que é de 339,1mm. Nesta terça-feira, a região de Venda Nova foi onde mais choveu: 51 mm, seguida da Norte, com 50,4mm e Nordeste, com 47 mm.





Desde sábado passado (17/12), conforme a Prefeitura de Belo Horizonte, equipes da Defesa Civil, Companhia Urbanizadora de BH, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Superintendência de Desenvolvimento (Sudecap), Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), Secretaria de Assistência Social e Cidadania, BHTrans e Guarda Municipal estão em alerta durante 24 horas. Nesse sentido, até as 18h de hoje, 136 agentes já haviam sido empenhados na operação.

Além da capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 770 cidades mineiras sob o risco de chuvas intensas . O comunicado é válido até as 10h30 desta quarta-feira (21/12). Há possibilidade de chuva entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. Confira aqui a lista de cidades.

Apesar do alerta do Inmet, os 34 municípios que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte devem enfrentar o cenário mais crítico até esta quarta-feira. Segundo o secretário nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, as chuvas serão mais intensas nessas cidades.

Acumulado de chuvas em dezembro até as 16h desta terça-feira (20/12):

Barreiro: 220,4mm (65%)

Centro Sul: 348,8mm (103%)

Leste: 353,6mm (104%)

Nordeste: 276,8mm (82%)

Noroeste: 309,4mm (91%)

Norte: 302,8mm (89%)

Oeste: 351mm (104%)

Pampulha: 311,2mm (92%)

Venda Nova: 292,8mm (86%)