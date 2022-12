Bombeiros receberam quase 40 chamadas em decorrência das chuvas na capital

Também foram realizadas operações de vistoria em locais com risco de desabamento e inundação (foto: Foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) divulgou um balanço dos acionamentos realizados em função das fortes chuvas em Belo Horizonte. Segundo o levantamento, nas últimas 24 horas, equipes foram acionadas 39 vezes.A maior parte dessas chamadas está relacionada a vistorias em risco de queda de árvore, com 20 casos. Outras oito ocorrências foram sobre o corte de árvore caída em via pública.Quatro ocorrências aconteceram para o corte ou poda de árvore caída sobre residências. Outros dois acionamentos foram relacionados também com o corte ou poda de árvore com risco iminente de queda.Os militares também atenderam três chamados para vistorias em locais com risco de desabamento ou desmoronamento e outros dois acionamentos também para checar o risco de inundação ou alagamento.