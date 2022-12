Defesa Civil Nacional alerta para risco de inundações na Grande BH

A possibilidade de enxurradas, inundações e alagamentos urbanos ocorrem devido à previsão de chuvas intensas com pancadas (foto: Edesio Ferreira/EM/DA Press) A Defesa Civil Nacional alerta para o risco de inundações em Belo Horizonte e Região Metropolitana, considerando a previsão meteorológica para esta quinta-feira (22/12). O informativo foi divulgado hoje.





A possibilidade de enxurradas, inundações e alagamentos urbanos ocorre devido à previsão de fortes pancadas de chuvas ao logo do dia.





Conforme o órgão, também poderão ocorrer deslizamentos em áreas de risco da Grande BH e da região do Vale do Rio Doce.

Segundo a Defesa Civil, ainda considerando a previsão meteorológica para amanhã, o risco de inundações e enxurradas é moderado no Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas.

Como funciona a temporada de chuvas em Minas