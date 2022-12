Preso um dos suspeitos de atirar em festa popular de Passos

Investigações em Passos é um trabalho conjuntos entre Polícia Civil e Militar, envolvendo 32 homens (foto: PCMG)

Foi preso, em Belo Horizonte, um dos homens que deu tiros e interrompeu a Festa Linda, no último dia 9 de dezembro, em Passos, no sul do estado.



Também foi detida uma mulher de 21 anos. Ela e o homem de 22, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município.

A polícia conseguiu identificar o suspeito pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil. O casal estava num apartamento, na capital mineira, e em poder deles foi apreendida uma pistola de 9 milímetros, que seria a arma usada nos disparos.

Ao levantar a ficha criminal do homem, a polícia descobriu que ele tem antecedentes policiais. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

Festa Linda

A operação é realizada desde o dia da festa, em parceria com a Polícia Militar, quando foram cumpridos os primeiros mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Passos.

O objetivo da ação foi reunir materiais para o inquérito policial que apura o disparo de arma de fogo no evento, ocorrido há duas semanas.