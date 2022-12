Autor de assassinato em Minas Gerais em 2016 é preso no Ceará

A tranquilidade de Itabirinha foi quebrada com o assassinato naquele 2016 (foto: Prefeitura de Itabirinha)

O trabalho de inteligência conjunto das polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado do Ceará (PCCE) foi determinante para a prisão, no município cearense de Farias Brito, de um homem, de 39 anos, condenado por homicídio triplamente qualificado. O crime ocorreu em 10 de janeiro de 2016, na cidade de Itabirinha, região Leste de Minas, e que teve como vítima um homem de 33 anos.

O assassinato aconteceu às margens da rodovia MG-311, próximo a uma fazenda, na zona rural de Itabirinha, onde o corpo da vítima foi encontrado. A perícia criminal constatou que o homem foi morto por golpes de instrumento perfuro cortante, tipo faca.

Nas investigações, os policiais identificaram três suspeitos. “No relatório policial, eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, cruel e por ter dificultado a defesa da vítima, que quase foi degolada”, conta o delegado Iure Mota, ao pontuar que a decisão do júri confirmou a qualificação tripla.

O condenado foi encaminhado ao sistema prisional do Ceará e deverá ser transferido para Minas Gerais.