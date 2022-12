Mistério na morte de idoso na Estrada Velha de Sabará

Estada Velha que liga Sabará a Ravena, local do assassinato de idoso (foto: Google maps)

As imagens de uma câmera de vídeo de um posto de gasolina na Estrada Velha, que liga Saravá a Ravena, são o trunfo da Polícia Civil para tentar descobrir que matou João Batista Santos, de 61 anos. O corpo del foi encontrado com um tiro nas costas, no final da noite de quinta-feira (22/12).

Era por volta de 22h quando a Central da Polícia Militar recebeu um chamado de que havia um homem caído na estrada, em frente ao portão de entrada de uma chácara. Ele gemia e estava ensanguentado.

Quando os militares chegaram ao local, perceberam que a vítima já não tinha mais sinais vitais. A perícia e o Samu foram chamados e a morte foi constatada.

Ao procurarem informações com funcionários do posto, se tinham visto ou ouvido alguma coisa, foram informados sobre a existência de câmeras no local.



Nas imagens, a vítima aparece caminhando, usando calça e camisa social, com uma bolsa às costas. Atrás dele, fazendo o mesmo caminho, vem um homem, vestindo camisa pólo alaranjada e calça jeans.

Esse homem torna-se o primeiro suspeito. Os policiais encontraram o celular e R$ 706 em dinheiro com a vítima. Esse detalhe faz com que a suspeita seja de crime por vingança e não latrocínio.