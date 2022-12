Mineira de 119 anos morre em Juiz de Fora

Falecimento de Geralda Martins Ferreira, conhecida como Dona Lalade, foi comunicado pela neta Valéria de Abreu nas redes sociais (foto: TV Câmara de Juiz de Fora/Reprodução)

Com mais de um século de vida preenchido com as próprias memórias – além de ter vivido na mesma época de importantes momentos históricos – , Geralda Martins Ferreira, popularmente conhecida como Dona Lalade, morreu aos 119 anos no bairro Araújo, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O falecimento foi comunicado nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (21/12) pela neta de coração, Valéria de Abreu, que cuidava da idosa.