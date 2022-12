Luzes iluminam o Natal da Praça da Liberdade propondo um 'passeio' por MG

Quadrantes da praça trazem símbolos da cultura e do estado mineiro como a cachaça, o leite e a religião (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) “Minas são muitas. Porém, poucos são aqueles que conhecem as mil faces das Gerais", a frase do escritor mineiro Guimarães Rosa é a síntese das luzes de natal da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Inaugurada no dia 2 de dezembro e disponível para visitação até 6 de janeiro de 2023, cada canto iluminado convida o belo-horizontino e os turistas a conhecerem uma parte da Minas Gerais, estado que celebrou 302 anos em 2022.













“Neste Natal propomos um encontro com as nossas famílias e também com a nossa cultura, com a nossa forma de ser. A Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, o natal da mineiridade, realizado em outros 200 municípios, consolida Minas como um destino de fim de ano.“Neste Natal propomos um encontro com as nossas famílias e também com a nossa cultura, com a nossa forma de ser. A iluminação da Praça da Liberdade reflete isso, ao trazer para esse espaço elementos que nos conectam à capital da mineiridade com os municípios do nosso estado”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira.





Chamado de Festival Luzes da Liberdade, a atração tem a concepção e direção geral da produtora cultural Danusa Carvalho, do Casulo Cultura, e direção artística de João Corsino. Os mais de 37 mil m² da praça foram dividido em quadrantes, cada um com elementos típicos da cultura mineira, com representações simbólicas de cada região.





A ideia foi integrar as artes desenvolvidas com iluminação cênica e luzes de LED de forma orgânica aos espaços da praça e o entorno do Circuito da Liberdade. O projeto ainda conta com o patrocínio da Cemig por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e as luzes podem ser vistas diariamente a partir das 18h.

Passeio Por Minas

A produtora Danusa acredita que esse ano a decoração chegou mais perto do que de fato é o natal. “A gente retratou as montanhas, as cidades históricas, a religiosidade de minas. Tentamos captar um pouco do todo mineiro e levar esse mineiro para uma imersão. A árvore de natal, por exemplo, você pode entrar nela e interagir. Então é um prazer enorme estar fazendo essa festa pelo terceiro ano”, ressalta.





Logo na Alameda da Travessia, entrando na Praça, o visitante vai encontrar uma representação da Igreja de São Francisco de Assis, inaugurada no século XVIII em Ouro Preto, na Região Central do estado, com a assinatura de Aleijadinho. Pela passagem, também é possível contemplar uma referência ao Divino Espírito Santo e às montanhas mineiras.

Quadrante Norte

A iluminação faz referências a cana de açúcar e a cachaça, bebida em que o estado possui o maior número de produtores do país, com 353 estabelecimentos, além de possuir as mais famosas marcas, como a cachaça Salinas, do Norte de Minas. O espaço também abriga a Casa do Papai Noel, um presépio e a árvore de Natal com referências a pedras preciosas.

Oeste

No quadrante, um túnel de triângulos vermelhos iluminados, fazendo referência a bandeira do estado, levará a um grande tonel de cachaça em uma das fontes da praça. Dali, o visitante pode caminhar até um milharal de tubos de leds em luzes verdes e amarelas se estende pela grama.

Sul e Sudeste

Nesse setor da Praça da Liberdade, três elementos simbólicos de Minas Gerais ganham forma. Nas plantas, luzes vermelhas representam uma plantação de café e próximo as ‘mudas’, a silhueta do gado é colocada de forma lúdica como forma de homenagear a produção de leite e queijo, produtos que são o representam o nome de Minas Gerais no Brasil e no restante do mundo.

Leste

No quadrante Leste, o tradicional coreto foi transformado em um lugar para se ‘desconectar da praça’. Rodeado de luzes, do teto ao piso, a experiência imersiva pode até lembrar o visitante das cachoeiras que compõem a paisagem do estado.



Já o chafariz, ganha uma iluminação especial que representa os minérios do vale do aço. Um corredor de bobinas iluminadas que trocam de cor, ainda representa as festas populares como a folia de Reis.



