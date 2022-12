Natal Luz movimenta cidade de Ouro Preto

Luzes especiais foram instaladas na famosa Praça Tiradentes, onde grande parte das atrações estão programadas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) As luzes e o espírito natalino têm movimentado a cidade de Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, desde novembro. Com o tema “História e Magia”, o Natal Luz está programado até o dia 8 de janeiro de 2023, iluminando a famosa Praça Tiradentes com uma árvore de 18 metros de altura em frente ao Museu da Inconfidência, e contando com outras decorações brilhantes.









O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, Felipe Guerra, acredita que o Natal preenche uma lacuna no calendário cultural do município, que é conhecido por oferecer atividades ao longo do ano, mas que não possuía uma programação própria para as festas de fim de ano.





Já para o presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens de Minas Gerais (Abav/MG), Peter Mangabeira, o evento é um produto necessário na cidade. “Toda a cadeia está envolvida desde hotéis, guias de turismo e restaurantes. Sem dúvidas, vai fazer uma grande diferença no nosso calendário. Vai atrair os olhos do país para a cidade de Ouro Preto. A importância do Natal Luz é muito grande”, comentou.





Essa é a primeira vez que Ouro Preto recebe um projeto natalino expandido à abrangência estadual e nacional , fomentando a geração de emprego e renda no município.





Nos espaços reservados para o evento, estima-se que foram criados 50 empregos formais e mais de 300 empregos indiretos. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Ouro Preto (Aceop), o comércio se preparou com o treinamento das equipes e a expectativa era de um aumento em 30% de vendedores contratados.

Atrações

Árvore de 18 metros de altura foi instalada em frente ao Museu da Inconfidência (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Uma das principais atrações do Natal Luz é a decoração da Casa do Papai Noel, instalada dentro da antiga residência do Poeta Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), local onde se acredita que os inconfidentes se reuniam para que planejar a separação de Minas Gerais da Coroa Portuguesa e a criação de uma república.





A figurinista e cenógrafa Simone Amoreira, responsável pela decoração do espaço, diz que se inspirou nas lembranças da bisavó, Dona Sebastiana, que sempre incentivou a família a produzir enfeites natalinos.





“Nós somos uma família bastante numerosa e não tínhamos dinheiro para dar presente para todo mundo, com isso, a felicidade da minha bisavó era montar o Natal para a família e decorar a casa com a participação de todos os netos e bisnetos. Foi pensando na minha infância que encontrei inspiração para decorar os espaços voltados para o aconchego das famílias”, explicou.

Nos dias de luzes, os turistas também poderão aproveitar as apresentações teatrais e o cortejo natalino na Praça Tiradentes, além de outros eventos como Natal Literário, o Circuito Cine Natal Luz e o Encontro da Folia de Reis.

CIRCUITO CINE NATAL LUZ

Transmissão de filme em tela gigante, com brincadeiras e apresentações culturais.



Data: 22 de dezembro de 2022 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Cras Alto da Cruz



23 de dezembro de 2022 (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Cras São Cristóvão

ENCONTRO FOLIA DE REIS

Data: 7 de janeiro de 2023 (sábado)

Horário: 13h

Local: Praça Tiradentes

ANIVERSÁRIO DO ZÉ PEREIRA DO CLUB DOS LACAIOS

Data: 8 de janeiro de 2023 (domingo)

Horário: à definir

Local: Praça Tiradentes

Agenda do Papai Noel

22 de dezembro (quinta) - 19h - Bairro Alto da Cruz

23 de dezembro (sexta) - 19h - Bairro São Cristóvão

24 de dezembro (sábado) - 10h - Papai Noel pela cidade

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata