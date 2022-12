Dono de restaurante viraliza ao oferecer almoço de Natal a alunos carentes

Professora compartilhou a alegria das crianças em participar da festa de Natal em seu perfil do Instagram (foto: Reprodução/ Instagram)

Para você, almoçar em um restaurante é algo especial? Para alguns dos alunos da pedagoga e professora da Escola Estadual dos Palmares, em Contagem, Renata Barbosa, foi a primeira vez. A iniciativa foi da educadora, que pediu um desconto para o comerciante Diego Batista, que é dono do restaurante Contato Social.

Mas o comerciante resolveu ir além e, depois de consultar o pai e o irmão, que são seus sócios, resolveu patrocinar a farra da garotada. Ele fez o relato em seu perfil no Twitter e viralizou. Ele dizia estar animado e preparou até uma surpresa para os pequenos.

Uma professora me procurou pra ver a possibilidade de dar desconto na refeição para 25 crianças almoçarem aqui no restaurante, pois a escola é carente. Resolvi fornecer a alimentação pra todos sem cobrar. Ai meu lado empolgado já arrumou picolé e balões só pra ver a alegria%uD83C%uDF88%uD83E%uDD73 %u2014 diieguitto (@diieguitto) December 12, 2022

Ele disse não ter encontrado os balões que queria, mas isso não impediu o sucesso do evento. O almoço de Natal foi realizado ontem (12/12) e, segundo Renata, deixou muitos alunos ansiosos para a festa. “Depois que contei que íamos almoçar fora, todos os dias eles perguntavam se já era o dia. Muitos pais me relataram ontem que eles não tinham dormido direito de tanta ansiedade, que não paravam de falar que era o dia da excursão”, contou.

O cardápio foi completo. De entrada, batata frita com molho. No prato principal, espaguete à bolonhesa. E, para finalizar a festa, picolé de sobremesa. “Quando estávamos no restaurante, vários (alunos) falaram comigo que aquilo era um banquete de rei, que nunca tinham ido em um restaurante, que a comida era maravilhosa. Vi no olhar de cada um deles a gratidão por aquele momento”, destacou a professora.

Ela também explicou que sempre faz esse tipo de ações para os alunos: “Sempre trabalhei em escolas de periferias, e me deixa muito triste ver que muitas crianças não têm acesso ao mínimo, como alimentação. Então, todos os anos eu faço campanha nas turmas que trabalho, no início do ano faço campanha de lápis de colorir e escrever, em outubro campanha para dias das crianças e em dezembro a campanha para o Natal.”

Além do almoço, a professora conseguiu 25 padrinhos para doar o presente da cartinha que os alunos escreveram para o Papai Noel. “É muito importante que essas crianças tenham acesso ao mínimo que outras crianças podem ter, que é uma simples ceia de Natal com presentes”, aponta.

Corrente do bem

Renata conta que não basta fazer as campanhas, é preciso encontrar parceiros capazes de proporcionar felicidade aos pequenos. “Graças a Deus tenho cercada de mim várias pessoas que compram minhas ideias, então esse ano consegui muitos lápis de colorir e escrever para eles, na semana das crianças consegui várias balas, pipocas e pirulitos e no Natal fui no Instagram e enviei mensagens para vários restaurantes”, afirma.

Ela pediu um desconto e até chegou a conseguir respostas de alguns funcionários, mas, ainda sim, pesaria no bolso da professora. “Então, o Contato Social me acolheu e falou que pagaria tudo e que seria um prazer receber a mim e meus alunos. Fiquei muito feliz e logo aceitei”, destacou.

Para Diego, o almoço foi uma oportunidade de retribuir o tempo que passou na educação pública. “ Foi incrível, eu estudei em escola pública a infância toda, sei bem o esforço que tinha das professoras para conseguir esse tipo de ação pra gente. Era pouco, mas recordo de ficar feliz demais. Meus pais são muito simples, toda ação assim meu pai já empolga e gosta de ajudar”, conta.

Além dos donos do estabelecimento, os funcionários também ficaram felizes em poder fazer algo para as crianças .Ele conta que, todos os anos, o restaurante se envolve em causas sociais, como doação de cestas básicas.