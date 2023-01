Empresário morto a tiros em Montes Claros é identificado

A Polícia Militar (PM) identificou o homem morto a tiros no Bairro Jardim Olimpo, em Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta segunda-feira (22/1). De acordo com a PM, trata-se do empresário Antônio Farley Araújo Vieira, de 34 anos.





Os dois suspeitos pelo homicídio continuam sendo procurados pela polícia. A motivação do assassinato ainda é desconhecida.





O crime teve características de execução. Antônio Farley foi atingido dentro do próprio carro, uma caminhonete Hilux, em frente à empresa de sua propriedade, próximo à saída de Montes Claros para Juramento.





Os autores do homicídio usaram uma pistola 380. No local, segundo a polícia, foram encontradas 14 cápsulas deflagradas.









Leia também: Morre, aos 103 anos, veterano mais antigo da Polícia Militar mineira A vítima foi socorrida e levada para o pronto socorro do Hospital Municipal Alpheu de Quadros (Bairro Santo Antônio), onde morreu.





Fuga





A Hilux da vítima não foi levada pelos autores, o que afasta a possibilidade de latrocínio (matar para roubar). Logo depois do crime, os autores fugiram em um Ford Fiesta preto.





Na sequência, o veículo usado no homicídio foi incendiado e abandonado próximo à BR-365 (que liga Montes Claros/Pirapora), na estrada de terra que dá acesso ao distrito de São João da Vereda, no município de Montes Claros. Os suspeitos fugiram novamente sem deixar pistas.