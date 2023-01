Morre, aos 103 anos, veterano mais antigo da Polícia Militar mineira

Primeiro sargento Sebastião Gonçalves Barbosa nasceu no distrito de Carlos Alves, em São João Nepomuceno (foto: TV Alterosa/Reprodução) Morreu, aos 103 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o primeiro sargento Sebastião Gonçalves Barbosa. Ele era o veterano mais antigo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e prestou serviços à corporação por pouco mais de três décadas. O sepultamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (23/1) no cemitério Parque da Saudade. Nas redes sociais, a PMMG prestou condolências à família.





Em entrevista à TV Alterosa em 2016 , o veterano fez um rápido balanço da profissão, afirmando que o saldo era positivo, e lembrou como era a execução de seu trabalho. "Fui muito feliz nesses 30 anos, mas tinha uma desvantagem: o policial não tinha conforto nenhum. Diligências eram feitas a pé ou a cavalo. Em cidade alguma havia um carro para a polícia procurar um preso", disse.





Além disso, segundo contava, havia uma boa convivência com os colegas e também com militares de alta patente. “Fui abraçado por mais de uns 15 coronéis da ativa e reformados, sendo que na época que entrei havia um carrancismo danado. A gente tinha que esconder ou bater continência para eles. Hoje, acredito que as coisas mudaram. Há mais liberdade”, completou.



Carreira militar



Além da Manchester Mineira, o sargento Barbosa serviu nos municípios de Manhuaçu, Simonésia, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, Manhumirim e Ervália.

No decorrer da carreira, o militar veterano recebeu algumas promoções, mas considerava que foi "sorte", já que não fez cursos. No entanto, documentos aos quais a reportagem da TV Alterosa teve acesso mostram que ele era reconhecido por sua bravura.

Em 29 de outubro de 1958, em Ervália, ele recebeu elogios após prender um homem que baleou quatro pessoas e ainda evitar que o suspeito fosse linchado por populares. A atuação dele naquele dia ficou registrada em ofício emitido pelo 2º Batalhão da PM.





O sargento também foi homenageado duas vezes no segundo batalhão. Uma delas aconteceu no aniversário de 125 anos do Dois de Ouros. A última foi por ser o militar reformado com mais idade de toda 4ª Região de Polícia Militar.