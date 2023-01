Homem fica ferido com explosão em posto de combustíveis

Homem teve ferimentos após explosão em sala de troca de óleo (foto: Hélder Almeida/Reprodução) Um homem ficou ferido após uma pequena explosão com princípio de incêndio causado por gases em um anexo de um posto de combustíveis. O caso foi registrado nesse domingo (23/1) na Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, em Passos, interior de Minas Gerais.

Ainda de acordo com os militares, o incêndio foi contido. A área foi interditada para perícia técnica.

O médico socorrista do Samu disse que encontrou a vítima caída no chão, inconsciente, porém com pulso e dificuldade respiratória, além de queimadura superficial (apenas nos pelos).

Na ambulância, o homem de 32 anos precisou ser intubado e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.