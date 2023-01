Socorristas do Samu salvam bebê que engasgou com o próprio vômito

Socorristas do Samu salvaram bebê que havia engasgado (foto: Divulgação/Samu)

Um bebê de 26 dias foi salvo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após se engasgar com o próprio vômito, nesta terça-feira (10), em Montes Claros, no Norte de Minas.De acordo com os socorristas, a criança estava se encontrava em parada respiratória quando foi atendida.Um profissional do Programa de Saúde da Família realizou manobras de Heimlich na tentativa de desobstruir as vias aéreas para que o recém-nascido voltasse a respirar.Com o auxílio da equipe médica do Samu, os procedimentos para desengasgar o bebê prosseguiram. Pouco tempo depois, houve o retorno da respiração espontânea dele.A criança foi encaminhada ao Hospital das Clínicas Mário Ribeiro e passa bem.