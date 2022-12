Bombeiros salvam criança que engoliu bola de gude

Bombeiros deram instruções para a mãe do menino até a chegada da equipe de resgate à casa da família (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O Corpo de Bombeiros salvou, nessa sexta-feira (23/12), um menino de 3 anos de idade, que engoliu uma bola de gude e estava com dificuldade para respirar. O caso aconteceu em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas.

Segundo os militares, os pais da criança ligaram para o telefone 193 pedindo ajuda aos bombeiros. Eles contaram que o filho estava com obstrução parcial das vias aéreas,com muita dificuldade para respirar.

Durante o deslocamento para a casa da família, no bairro Santa Matilde de Conselheiro Lafaiete, o bombeiro que atendeu a ligação deu orientações para que a mãe não deixasse o quadro do menino piorar até a chegada do resgate.

A criança foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Vicente, onde recebeu atendimento médico.