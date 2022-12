Caminhão capota e mata motorista na BR-356

Homem morreu no local do acidente com traumatismo crânio encefálico grave e esmagamento de tórax (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG/Reprodução)

Um motorista morreu na tarde dessa sexta-feira (23/12) em um acidente envolvendo uma carreta no km 252, na BR-356, em Muriaé, na Zona da Mata. O acidente foi no sentido Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta, que transportava soro de leite, tombou, saiu da pista e foi se arrastando pelo barranco às margens da rodovia. A cabine ficou destruída.

O condutor do caminhão foi projetado para fora da cabine e ficou preso embaixo do tanque da carreta. Ele morreu no local com traumatismo crânio encefálico grave e esmagamento de tórax.

Foi feita a contenção do óleo diesel que ficou espalhado na pista e o perigo de derrapagem foi eliminado.

Unidade de suporte básico do SAMU, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Perícia da Polícia Civil estiveram no local.