Três pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na BR-146

Dentre as vítimas, um casal que estava no veículo Gol acabou morrendo e também a condutora do carro HRV veio a falecer (foto: Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um grave acidente entre dois carros cauou a morte de duas pesoas e deixou outras três feridas, na noite desse domingo (18), na BR-146, na altura do km 447, na cidade de Muzambinho, no Sul de Minas.





Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o veículo Gol, que seguia no sentido Muzambinho, bateu de frente com um HRV, que seguia no sentido contrário.





Os dois ocupantes do Gol foram identificados inicialmente como Vanderlei, de 50 anos e Geralda, que não teve a idade definida. O casal ficou preso as ferragens e morreu no local do acidente.









As outras duas passageiras eram suas filhas, de 23 e 16 anos. As duas tiveram ferimentos menos graves e foram retiradas do veículo pela equipe dos bombeiros e do SAMU de Guaxupé, sendo encaminhadas ao pronto socorro da cidade.





A Polícia Militar de Muzambinho esteve presente no local para auxiliar nas questões do trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia da Polícia Civil também esteve presente para realizar as investigações sobre as causas do acidente.